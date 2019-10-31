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ЛАС ВЕГАС / РОЗВАДОВ 2019

ЛАС ВЕГАС / РОЗВАДОВ 2019

WSOPE 2019 повертається

в курорт King's в Розвадове, 

Чеська Республіка, третій рік поспіль
з 13 жовтня по 4 листопада 2019 року.

ЛАС ВЕГАС / РОЗВАДОВ, Чехія - 30 серпня 2019 р.

- Менш ніж вісім тижнів від World Series of Poker Europe (WSOPE) було додано п'ять нових подій,
щоб покращити найбільший щорічний фестиваль покеру з різноманітним турніром на турнірах графік,

на якому зараз буде представлено п'ятнадцять офіційних подій із золотим браслетом
та гарантії призового фонду на загальну суму понад 22 000 000 євро.


WSOP, Важные события, Новости мира, Пресс-релиз, Вживую 17 октября 2019 18 0

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