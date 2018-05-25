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26 и 27 Мая 2018, Украинский дом - Фестиваль мороженого.
26 та 27 травня з 11:00 до 20:00.
До Дня Солодощів та Морозива,
дитячий центр «Букаха» підготував цікаві майстер класи.
Малюків очікує:
ліплення з використанням конструкторів ліпунців,
конструкторів їжачків,
конструкторів пазлів.
Ліплення з кольорового яскравого дитячого не застигаючого пластиліну.
Усі ці цікавості - БЕЗКОШТОВНО, також подарункові сертифікати в дитячий центр: капоейра, лего –клуб, творчу студію, шахи та ігровий майданчик.
Для відвідувачів старшого віку чекаємо з конструктором лего та застигаючою масою для ліплення (оплата лише за матеріали). Маса безпечна для дітей, швидко застигає і вже наступного дня фігурка готова.
Будемо ліпити різні види морозива, які залишаться з вами назавжди як спогад про ФЕСТИВАЛЬ МОРОЗИВА!
Новости мира Сегодня, 10:25 12 0
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