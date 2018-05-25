26 та 27 травня з 11:00 до 20:00.



До Дня Солодощів та Морозива,



дитячий центр «Букаха» підготував цікаві майстер класи.







Малюків очікує:



ліплення з використанням конструкторів ліпунців,



конструкторів їжачків,



конструкторів пазлів.



Ліплення з кольорового яскравого дитячого не застигаючого пластиліну.







Усі ці цікавості - БЕЗКОШТОВНО, також подарункові сертифікати в дитячий центр: капоейра, лего –клуб, творчу студію, шахи та ігровий майданчик.







Для відвідувачів старшого віку чекаємо з конструктором лего та застигаючою масою для ліплення (оплата лише за матеріали). Маса безпечна для дітей, швидко застигає і вже наступного дня фігурка готова.







Будемо ліпити різні види морозива, які залишаться з вами назавжди як спогад про ФЕСТИВАЛЬ МОРОЗИВА!





