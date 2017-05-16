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Comic-Con 2017 в Киеве

Comic-Con - фестиваль комиксов. 

В этом году прошел третий международный Фестиваль комиксов Comic-Con 2017.

6 и 7 мая в Украинском доме прошел Фестиваль Коми Кон 2017, были представлено много различных мероприятий для любителей игр и комиксов, аниме.


Премьера фильмов "Чужой", "Король Артур".

Презентация настольных игр "Рейдеры", "Властелин колец" и множество других.


Множество костюмов косплееров просто опускает в другой мир.

Ощущение незабываемое.

Comic-Con 2017 в Киеве

   

Новости мира 9 мая 2017 45 0

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