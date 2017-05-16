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Comic-Con 2017 в Киеве
Comic-Con - фестиваль комиксов.
В этом году прошел третий международный Фестиваль комиксов Comic-Con 2017.
6 и 7 мая в Украинском доме прошел Фестиваль Коми Кон 2017, были представлено много различных мероприятий для любителей игр и комиксов, аниме.
Премьера фильмов "Чужой", "Король Артур".
Презентация настольных игр "Рейдеры", "Властелин колец" и множество других.
Множество костюмов косплееров просто опускает в другой мир.
Ощущение незабываемое.
Новости мира 9 мая 2017 45 0
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