Comic-Con - фестиваль комиксов.

В этом году прошел третий международный Фестиваль комиксов Comic-Con 2017.



6 и 7 мая в Украинском доме прошел Фестиваль Коми Кон 2017, были представлено много различных мероприятий для любителей игр и комиксов, аниме.





Премьера фильмов "Чужой", "Король Артур".



Презентация настольных игр "Рейдеры", "Властелин колец" и множество других.





Множество костюмов косплееров просто опускает в другой мир.



Ощущение незабываемое.

