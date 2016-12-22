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iPhone 7s и новинки 2017!
Новинки в телефонах!
iPhone 7s
2017 год ожидание всеми узнаваемый по дизайну и при этом уникальный телефон модель iPhone 7s, но улучшенная версия.
Камера как в профессиональном зеркальном фотоаппарате с разрешением 21 Мп, чипсет А10 и операционная система iOS 11.
Новенький телефон будет тоньше и еще крупнее.
Samsung Galaxy S8
Ожидается по некоторым слухам модель со складным и гибким дисплеем.
Операционная система Android 7.0 , оперативная память 6 Гб, 5,5-дюймовый дисплей
Sony Xperia Z7
Новенькая модель этого телефона будет претендовать на хорошую конкуренцию с другими своими сородичами.
36 часов без подзарядки – очень хорошая батарея. Защита от пыли, ударов и влаги.
Оперативная память 6 Гб, операционная система Android 7.0, процессор Snapdrafon 830.
Компании хранят тайну всех своих новых проектов,
но своими разработками они хотят покорить современное поколение пользователей.
Новости мира 20 сентября 2016 179 0
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