Новинки в телефонах!



iPhone 7s



2017 год ожидание всеми узнаваемый по дизайну и при этом уникальный телефон модель iPhone 7s, но улучшенная версия.







Камера как в профессиональном зеркальном фотоаппарате с разрешением 21 Мп, чипсет А10 и операционная система iOS 11.





Новенький телефон будет тоньше и еще крупнее.











Samsung Galaxy S8



Ожидается по некоторым слухам модель со складным и гибким дисплеем.







Операционная система Android 7.0 , оперативная память 6 Гб, 5,5-дюймовый дисплей











Sony Xperia Z7



Новенькая модель этого телефона будет претендовать на хорошую конкуренцию с другими своими сородичами.







36 часов без подзарядки – очень хорошая батарея. Защита от пыли, ударов и влаги.







Оперативная память 6 Гб, операционная система Android 7.0, процессор Snapdrafon 830.











Компании хранят тайну всех своих новых проектов,



но своими разработками они хотят покорить современное поколение пользователей.