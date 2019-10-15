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Відбір Євро-2020 для збірної України?

Відбір Євро-2020 для збірної України?

Відбір Євро-2020 для збірної України?

Сьогодні 11 жовтня збірна України зіграє з командою Литви в рамках відбору Євро-2020.
7 вересня, як ми знаємо наша збірна вже святкували перемогу на виїзді.

Збірна України половина матчів групового етапу посідає перше місце. Литва йде останньою.

У понеділок, 14 жовтня чекає матч з португальцями - діючими чемпіонами Європи.
Спортивные новости, Футбол 11 октября 2019 11 0

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