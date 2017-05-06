Субота, 06.05.2017

Меню

Голосование

Какая игра Вам по духу?

Texas NL
Texas PL
Texas Limit
Omaxa NL
Omaxa PL
Omaxa Hi/Lo
Omaxa Hi
7 Card Stad
5 Card Stad
5 Card Dro


Онлайн турниры

Смотреть все...

Лето, море и покер 2017

Лето, море и покер 2017
Покер в Украине город Одесса 2-11 июня 2017
В начале июня 2017 стартует в Одессе покерный турнир.
Гарантия серии WSF Poker Tour превышает 1 200 000 гривен.
Курорт, великолепие Одессы и возможность участвовать в турнирах по спортивному покеру - невозможно упустить!

Любимые, современные и классические дисциплины безлимитного покера: Квадро Баунти, Стилус, Аккомулятор, Баунти, Фризаут, Турбо Фризаут, Отборочные с докупками и Омаха пот лимит.
Абсолютно все турниры обеспеченны солидными гарантиями при низких редко средних и в некоторых стартах весьма символичных взносах.

Покер в Украине город Одесса 2-11 июня 2017 на Дерибасовской, 15.

Покер в Украине город Одесса 2-11 июня 2017
Новости покера 30 апреля 2017 32 0

Похожие новости

  • Покер - Одесса
  • Сентябрь 2012. Расписание ежедневных турниров клуба Крещатик.
  • Poker - СПАРТА - турниры - 21-23 апреля 2017
  • АНОНС! Одесса 2016. Покер. 1 миллион гривен ГАРАНТИИ!
  • ТУРНИР ОТМЕНЕН WSF Poker Tour завершает сезон 2016 года в Харькове в новом ...

    • Покерные клубы


    Смотреть все...

    Покерные румы


    Смотреть все...

    Живые турниры

    Смотреть все...
    Контакты Написать нам Условия использования Стать партнером Реклама О Нас Архив сайта Карта сайта
    © 2008-2012 Katushka.in.ua

    Все материалы на сайте являются интелектуальной собственостью владельцев сайта. Копирование материалов без разрешения администрации и ссылки на оригинал запрещено. Сайт является исключительно информационным и не преследует цель популяризации азартных игр.