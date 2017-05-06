Покер в Украине город Одесса 2-11 июня 2017

В начале июня 2017 стартует в Одессе покерный турнир.



Гарантия серии WSF Poker Tour превышает 1 200 000 гривен.



Курорт, великолепие Одессы и возможность участвовать в турнирах по спортивному покеру - невозможно упустить!







Любимые, современные и классические дисциплины безлимитного покера: Квадро Баунти, Стилус, Аккомулятор, Баунти, Фризаут, Турбо Фризаут, Отборочные с докупками и Омаха пот лимит.



Абсолютно все турниры обеспеченны солидными гарантиями при низких редко средних и в некоторых стартах весьма символичных взносах.







Покер в Украине город Одесса 2-11 июня 2017 на Дерибасовской, 15.





