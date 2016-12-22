Спортивный покер в Украине.



Стоит процитировать фразу из Буратино:



"Пациент скорее жив, чем мёртв!"





Проведение покерных серий по примеру чемпионатов, кубков и персвенств основной признак жизнедеятельности спортивного покера.



В начале века зарождение баталий в Холдем прошло в Харькове.





Далее Львов, Одесса и чуть позже столица Киев.



И вот сегодня только Харьков.



Очень напоминает эволюцию наоборот, впрочем, как и многое в стране.





Два знаковых клуба спортивного покера Фул-Хаус и Флеш проводят регулярные турниры, обучающие, бесплатные старты для всех желающих.







На октябрь 2016 года из многих десятков клубов по всей Украине это последние.



Выстояла самая популярная серия WSF Poker Tour их общая гарантия в полтора миллиона гривен на первую декаду ноября как глоток свежего воздуха на "пожарище" для спортсменов любителей (профессионалы давно нас покинули).





Хочется пожелать спортивному покеру достойно пережить трудные времена.







Lfift 7



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