Ярмарок святкових подарунків «Чобіток Святого Миколая»



Всі ми любимо і щороку з нетерпінням чекаємо свята Миколая!







«Чобіток Святого Миколая» .

І Український дім вже вкотре організовує ярмарок святкових подарунків за участі майстрів різних видів народного та сучасного мистецтва -





В цьому році він буде проходити 14-16 грудня.

У ці дні, коли на подарунки чекають навіть дорослі, саме в Українському домі ви зможете придбати новорічні «презенти»: ароматичні свічки, Різдвяне печиво, hand made прикраси, дерев’яні іграшки для ялинки, оригінальні зимові композиції, святкові солодощі, багато інших невід’ємних елементів новорічного декору та інтер’єру, гастрономії.







«Чобіток Святого Миколая» - це пишний зимовий ярмарок, на якому цікаво дорослим і малим; це неповторний колорит справжнього українського ярмаркування, що створює святкову атмосферу!!!

- це пишний зимовий ярмарок, на якому цікаво дорослим і малим; це неповторний колорит справжнього українського ярмаркування, що створює святкову атмосферу!!!





На ярмарку проводимуться майстер-класи декоративно-прикладного мистецтва, буде також проходити книжкова виставка: різдвяні казки для дітей, розмальовки від Чудотворця Миколая, кращі твори літератури, нові видання відомих авторів, справжня альтернатива «інтернет – розвитку» для дитини будь-якого віку!







«Чобіток Святого Миколая» всіх на ярмарку чудовому чекає!!!

всіх на ярмарку чудовому чекає!!!

Поспішайте до нас за подарунками!



Чекаємо на Вас 14-16 грудня з 11:00 до 19:00.



Вхід вільний.







Куратор заходу: Заіченко Ганна (050) 465 33 96











