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Ярмарок святкових подарунків «Чобіток Святого Миколая»
Ярмарок святкових подарунків «Чобіток Святого Миколая»
Всі ми любимо і щороку з нетерпінням чекаємо свята Миколая!
І Український дім вже вкотре організовує ярмарок святкових подарунків за участі майстрів різних видів народного та сучасного мистецтва - «Чобіток Святого Миколая».
В цьому році він буде проходити 14-16 грудня.
У ці дні, коли на подарунки чекають навіть дорослі, саме в Українському домі ви зможете придбати новорічні «презенти»: ароматичні свічки, Різдвяне печиво, hand made прикраси, дерев’яні іграшки для ялинки, оригінальні зимові композиції, святкові солодощі, багато інших невід’ємних елементів новорічного декору та інтер’єру, гастрономії.
«Чобіток Святого Миколая» - це пишний зимовий ярмарок, на якому цікаво дорослим і малим; це неповторний колорит справжнього українського ярмаркування, що створює святкову атмосферу!!!
На ярмарку проводимуться майстер-класи декоративно-прикладного мистецтва, буде також проходити книжкова виставка: різдвяні казки для дітей, розмальовки від Чудотворця Миколая, кращі твори літератури, нові видання відомих авторів, справжня альтернатива «інтернет – розвитку» для дитини будь-якого віку!
«Чобіток Святого Миколая» всіх на ярмарку чудовому чекає!!!
Поспішайте до нас за подарунками!
Чекаємо на Вас 14-16 грудня з 11:00 до 19:00.
Вхід вільний.
Куратор заходу: Заіченко Ганна (050) 465 33 96
Интересные вечеринки 12 декабря 2018 7 0
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