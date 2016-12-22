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Куда пойти с маленьким ребенком в Киеве(Позняки)

Куда пойти с маленьким ребенком в Киеве(Позняки)

Дети. Куда пойти с маленьким ребенком до 4 лет в Киеве?

У вас маленький ребенок и вы каждый раз придумываете как его развлечь и что интересного ему дать.

Пока на улице хорошая погода, можно погулять на улице или посетить парк. Но как быть когда погода плохая и ехать далеко нет желания, но и дома сидеть тоже не очень...

Есть много интересных предложений для маленьких: Беби Спорт, Беби Денс, Развивалки для маленьких и просто посещение игровых месть с родителями, где много всего есть для малышей.

Несколько интересных мест:
Детский центр Букаха 
Маленькие детки до 4 лет только с родителями, для них много интересного - горки, домики, лабиринт, игрушки. Проводят для маленьких программу Беби Спорт Денс по понедельникам и средам с 11:00 до 12:00.
http://bukaha.in.ua/

Школа английского для детей "Welcome English School"
Занятия преподаются индивидуально и в мини-группах.
Время обучение можно выбрать удобное для Вас.
http://www.welcomes.com.ua/
Интересные вечеринки 20 сентября 2016 99 0

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