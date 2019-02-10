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Ашан Петровка! Букаха!
Ашан Почайна
ДРЦ "Букаха"
Пн-пт 12:00-21:30
Сб, нд 10:00-22:00
+38 (068) 946 90 49
Детский развлекательный центр "Букаха" приглашает детей и родителей посетить нашу веселую страну развлечений!
"LEGO" клуб,разные интересные и увлекательные настольные игры,творческие мастер классы,приставка "XBOX" Kinect и многие другие развлечение и мероприятия не заставят скучать вас и вашего ребенка:)
Адрес: ул. Степана Бендери 15а (ст.м. Петровка), Ашан Подольский вход ДРЦ "Букаха"
Тел. +38 (068) 946 90 49
Игровые группы 4-5 лет (Пн-Чт)
12:00 - 14:00 2 часа (160 грн),
Важные события 24 января 2019 24 0
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