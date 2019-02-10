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Ашан Петровка! Букаха!

Ашан Петровка! Букаха!

Ашан Почайна

ДРЦ "Букаха" 


Пн-пт 12:00-21:30
Сб, нд 10:00-22:00
+38 (068) 946 90 49

Детский развлекательный центр "Букаха" приглашает детей и родителей посетить нашу веселую страну развлечений!

"LEGO" клуб,разные интересные и увлекательные настольные игры,творческие мастер классы,приставка "XBOX" Kinect и многие другие развлечение и мероприятия не заставят скучать вас и вашего ребенка:)

Адрес: ул. Степана Бендери 15а (ст.м. Петровка), Ашан Подольский вход ДРЦ "Букаха"

Тел. +38 (068) 946 90 49
E-mail: Bukahi@ukr.net


Игровые группы 4-5 лет (Пн-Чт) 

12:00 - 14:00 2 часа (160 грн),
12:00-16:00 4 часа (250 грн), 
12:00 -18:00 6 часов (350 грн).



Важные события 24 января 2019 24 0

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