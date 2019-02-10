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Детский развлекательный центр "Букаха" приглашает детей и родителей посетить нашу веселую страну развлечений!

"LEGO" клуб,разные интересные и увлекательные настольные игры,творческие мастер классы,приставка "XBOX" Kinect и многие другие развлечение и мероприятия не заставят скучать вас и вашего ребенка:)

Адрес: ул. Степана Бендери 15а (ст.м. Петровка), Ашан Подольский вход ДРЦ "Букаха"