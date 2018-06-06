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Безлимит детский центр на Позняках - 2 смены

Безлимит детский центр на Позняках - 2 смены

Детский центр "Букаха"

ЛЕТО 2018 - БЕЗЛИМИТ


Жаркое лето и жаркие смены игровых!
Запись обязательно - ограничение мест.
1 смена 11:00-16:00 (100 грн ребенок - 4 часа игры)
2 смена 16:00-20:00 (100 грн ребенок - 4 часа игры)

Адрес: ул. Срибнокильская, 3-Г ТРЦ "Insilver" (ст.м. Позняки),
2 этаж ДРЦ "Букаха"
Тел. +38 (068) 946 90 49 
E-mail: Bukahi@ukr.net
http://bukaha.in.ua/

Важные события 3 июня 2018 14 0

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