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АНОНСЫ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 2017
АНОНСЫ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
25 ДЕКАБРЯ 27 ДЕКАБРЯ 29 ДЕКАБРЯ 30 ДЕКАБРЯ
Бронь билетов до 19 декабря.
После бронь снимаем, если нет оплаты.
Дресс код - костюм Подарки всем!!!
Адрес:
ул. Срибнокильская, 3-Г
ТРЦ «Insilver» (ст.м. Позняки),
2 этаж ДРЦ «Букаха»
Телефон: +38 (068) 946 90 49
Обязательно уточнять наличие мест.
25.12.2016
29.12.2016
НАЧАЛО: 17:00 - 18:20
БИЛЕТЫ - 200 ГРН ПРОГРАММА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
(театр кукольный, подарки, Дед мороз и Снегурочка)
длительность: 1 час 20 минут;
Количество мест ограничено (не более 15 детей)
27.12.2016
30.12.2016
НАЧАЛО: 19:00 - 20:30
БИЛЕТ - 250 ГРН ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТОК 6+
(тематическая программа с 2-мя аниматорами, подарки)
длительность: 1 час 30 минут;
Количество мест ограничено (не более 20 детей)
НОВОГОДНИЕ ПРОГРАММЫ ПОД ЗАКАЗ ДЛЯ 1-3 КЛАССОВ (максимум 25 детей)
25 ДЕКАБРЯ 27 ДЕКАБРЯ 29 ДЕКАБРЯ 30 ДЕКАБРЯ
Бронь билетов до 19 декабря.
После бронь снимаем, если нет оплаты.
Важные события 19 ноября 2016 133 0
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