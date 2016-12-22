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АНОНСЫ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 2017

АНОНСЫ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 2017
АНОНСЫ НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
25 ДЕКАБРЯ 27 ДЕКАБРЯ 29 ДЕКАБРЯ 30 ДЕКАБРЯ
Бронь билетов до 19 декабря. 
После бронь снимаем, если нет оплаты.

Дресс код - костюм Подарки всем!!!
Адрес:
ул. Срибнокильская, 3-Г
ТРЦ «Insilver» (ст.м. Позняки),
2 этаж ДРЦ «Букаха»
Телефон: +38 (068) 946 90 49

Обязательно уточнять наличие мест. 

25.12.2016
29.12.2016
НАЧАЛО: 17:00 - 18:20
БИЛЕТЫ - 200 ГРН ПРОГРАММА ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
(театр кукольный, подарки, Дед мороз и Снегурочка)
длительность: 1 час 20 минут;
Количество мест ограничено (не более 15 детей)

27.12.2016
30.12.2016
НАЧАЛО: 19:00 - 20:30
БИЛЕТ - 250 ГРН ПРОГРАММА ДЛЯ ДЕТОК 6+
(тематическая программа с 2-мя аниматорами, подарки)
длительность: 1 час 30 минут;
Количество мест ограничено (не более 20 детей)

НОВОГОДНИЕ ПРОГРАММЫ ПОД ЗАКАЗ ДЛЯ 1-3 КЛАССОВ (максимум 25 детей)

25 ДЕКАБРЯ 27 ДЕКАБРЯ 29 ДЕКАБРЯ 30 ДЕКАБРЯ
Бронь билетов до 19 декабря.
После бронь снимаем, если нет оплаты.

Важные события 19 ноября 2016 133 0

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