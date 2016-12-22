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Helloween - Детская Вечеринка «Halloween» (31.10.16)

Helloween - Детская Вечеринка «Halloween» (31.10.16)
Билеты на Хеллоуин (метро Позняки)
Дресс код - костюм
Вечеринка «Halloween»
- анимационная программа;
- тематические мастер классы;
- подарки;
http://bukaha.in.ua/

 Количество мест ограничено
тел.0689469049
Адрес: ул. Срибнокильская, 3-Г
ТРЦ "Insilver" (ст.м. Позняки),
2 этаж ДРЦ "Букаха"

1 час 30 минут
тематическая программа
31.10.2016
Старт:
18:00 - 19:30


helloween insilver
Важные события 20 октября 2016 153 0

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