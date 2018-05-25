19-20 Травня 2018 Kyiv Comic Con



19 травня 12:00 - 22:00



20 травня 10:00 - 22:00







Для маленьких гостей та учасників фестивалю KyivComicCon, дитячий центр Букаха підготувала майстер класи із створення улюблених героїв мультфільмів та аніме!



Під наглядом дбайливих майстрів - діти будуть працювати із самозастигаючою масою для ліплення Colorino Kids.



Маса повністю безпечна для дітей та дуже легка в роботі, а яскраві кольори змішуються наче фарби, не залишаючи слідів на руках! Застигає за декілька годин а вже наступного дня фігурка буде повністю готова.



Матеріал хоча і майже невагомий, але досить міцний і надовго збереже чудові враження від фестивалю!



А для самих маленьких на острівці від Букаха Ви знайдете конструктори ліпунці, липучки та не застигаючий яскравий пластилін для творчості!



