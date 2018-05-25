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Kyiv Comic Con 2018
19-20 Травня 2018 Kyiv Comic Con
19 травня 12:00 - 22:00
20 травня 10:00 - 22:00
Для маленьких гостей та учасників фестивалю KyivComicCon, дитячий центр Букаха підготувала майстер класи із створення улюблених героїв мультфільмів та аніме!
Під наглядом дбайливих майстрів - діти будуть працювати із самозастигаючою масою для ліплення Colorino Kids.
Маса повністю безпечна для дітей та дуже легка в роботі, а яскраві кольори змішуються наче фарби, не залишаючи слідів на руках!
Застигає за декілька годин а вже наступного дня фігурка буде повністю готова.
Матеріал хоча і майже невагомий, але досить міцний і надовго збереже чудові враження від фестивалю!
А для самих маленьких на острівці від Букаха Ви знайдете конструктори ліпунці, липучки та не застигаючий яскравий пластилін для творчості!
Горячие новости. События мира., Новости мира 16 мая 2018 35 0
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