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Kyiv Comic Con 2018

Kyiv Comic Con 2018

19-20 Травня 2018 Kyiv Comic Con

19 травня 12:00 - 22:00

20 травня 10:00 - 22:00


Для маленьких гостей та учасників фестивалю KyivComicCon, дитячий центр Букаха підготувала майстер класи із створення улюблених героїв мультфільмів та аніме!

Під наглядом дбайливих майстрів - діти будуть працювати із самозастигаючою масою для ліплення Colorino Kids.

Маса повністю безпечна для дітей та дуже легка в роботі, а яскраві кольори змішуються наче фарби, не залишаючи слідів на руках! Застигає за декілька годин а вже наступного дня фігурка буде повністю готова.

Матеріал хоча і майже невагомий, але досить міцний і надовго збереже чудові враження від фестивалю!

А для самих маленьких на острівці від Букаха Ви знайдете конструктори ліпунці, липучки та не застигаючий яскравий пластилін для творчості!


kyiv comic con 2018
Горячие новости. События мира., Новости мира 16 мая 2018 35 0

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