Друзья!!!







Клуб WIN продолжает воскресный розыгрыш части BAD BEAT JACK POT!!!



13.10.19 WIN разыграет 50 000 грн десятью частями по 5000 грн в 17:00,18:00,19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 01:00 и 02:00





В розыгрыше будут участвовать обладатели билетов, которые можно будет получит играя в Холдем на Кеш столах с BAD BEAT JACKPOT, начиная с 02:00 30.09.19







Для получения выигрыша ОБЯЗАТЕЛЬНО находиться в клубе на момент розыгрыша За более подробной информацией обращайтесь к менеджменту клуба.







Играйте и выигрывайте с клубом WIN!!!





