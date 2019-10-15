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Клуб WIN Одесса

Клуб WIN Одесса
Друзья!!!

Клуб WIN продолжает воскресный розыгрыш части BAD BEAT JACK POT!!!
13.10.19 WIN разыграет 50 000 грн десятью частями по 5000 грн в 17:00,18:00,19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00, 01:00 и 02:00

В розыгрыше будут участвовать обладатели билетов, которые можно будет получит играя в Холдем на Кеш столах с BAD BEAT JACKPOT, начиная с 02:00 30.09.19

Для получения выигрыша ОБЯЗАТЕЛЬНО находиться в клубе на момент розыгрыша За более подробной информацией обращайтесь к менеджменту клуба.

Играйте и выигрывайте с клубом WIN!!!

Анонсы, Новости покера, Новости турниров, Одесса 9 октября 2019 12 0

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