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Летний игровой лагерь Петровка Ашан ДЦ Букаха

Летний игровой лагерь Петровка Ашан ДЦ Букаха

Июнь, Июль и Август 2019 


068 946 90 49 админ (12:00- 20:00)

Летний игровой лагерь ДЦ "Букаха"
10:00-18:00 

Смена 400 грн без питания;
 * мастер классы;
 * игровой лабиринт;
 * лего клуб;
 * возможно питание горячиим обедом (столовая);
 * дети 7-12 лет, группа 5-10 деток;

Так же есть группы для деток 4-6 лет, время пребывания не более 2-4 часов (игровые, полезные, творческие занятия)


Ашан, Подольский вход, 
ТЦ "Букаха"
Анонсы 13 мая 2019 26 0

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