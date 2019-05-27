Июнь, Июль и Август 2019





068 946 90 49 админ (12:00- 20:00)





Летний игровой лагерь ДЦ "Букаха"

10:00-18:00





Смена 400 грн без питания;

* мастер классы;

* игровой лабиринт;

* лего клуб;

* возможно питание горячиим обедом (столовая);

* дети 7-12 лет, группа 5-10 деток;





Так же есть группы для деток 4-6 лет, время пребывания не более 2-4 часов (игровые, полезные, творческие занятия)





Ашан, Подольский вход,

ТЦ "Букаха"