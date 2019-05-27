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Летний игровой лагерь Петровка Ашан ДЦ Букаха
Июнь, Июль и Август 2019
068 946 90 49 админ (12:00- 20:00)
Летний игровой лагерь ДЦ "Букаха"
10:00-18:00
Смена 400 грн без питания;
* мастер классы;
* игровой лабиринт;
* лего клуб;
* возможно питание горячиим обедом (столовая);
* дети 7-12 лет, группа 5-10 деток;
Так же есть группы для деток 4-6 лет, время пребывания не более 2-4 часов (игровые, полезные, творческие занятия)
Ашан, Подольский вход, ТЦ "Букаха"
Анонсы 13 мая 2019 26 0
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