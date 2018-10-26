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RedStar Poker проводит серию сателлитов к главному событию четвертого этапа MPN Poker Tour 2018 года, которое пройдет на Мальте с 26 по 31 октября.

В этот раз этап пройдет совместно с Battle of Malta что позволит гарантировать игрокам призовой фонд в размере €1 000 000 евро в главном событии, при этом бай-инн останется прежним и составит всего ˆ€550!

Пакет - турнир на Мальте! Отборочные турниры идут!

Загрузить Red Star Poker

Пакеты на мероприятие стоимостью €1,500 включают в себя:

  • Вход в главное событие с бай-ином €550 (гарантия ˆ€1 000 000)
  • Вход в турнир с бай-ином в €150 “MPNPT Battle” Side Event в понедельник 29го октября
  • Проживание в гостинице Holiday Inn Express (или аналоговой гостинице) на двух человек сроком на 5 ночей с завтраком. Вы можете поселиться с вашим спутником в одном номере. Въезд 26го октября, выезд 31го октября.
  • Приветственный фуршет 26го октября, где вы можете встретить других игроков и персонал MPN
  • Посещение VIP зоны на главной вечеринке Battle of Malta 28го октября с лимитированным бесплатным баром.
  • Доступ на все вечеринки от организаторов Battle of Malta
  • Бесплатный ужин для игроков которые принимают участие в главном событии Battle of Malta
  • €200 на транспортные расходы
Анонсы, Новости покера 2 октября 2018 48 0

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