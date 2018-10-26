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RedStars Poker Акции)
RedStar Poker
RedStar Poker проводит серию сателлитов к главному событию четвертого этапа MPN Poker Tour 2018 года, которое пройдет на Мальте с 26 по 31 октября.
В этот раз этап пройдет совместно с Battle of Malta что позволит гарантировать игрокам призовой фонд в размере €1 000 000 евро в главном событии, при этом бай-инн останется прежним и составит всего ˆ€550!
Пакет - турнир на Мальте! Отборочные турниры идут!
Пакеты на мероприятие стоимостью €1,500 включают в себя:
Анонсы, Новости покера 2 октября 2018 48 0
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