RedStar Poker

Promotions



RedStar Poker проводит серию сателлитов к главному событию четвертого этапа MPN Poker Tour 2018 года, которое пройдет на Мальте с 26 по 31 октября.



В этот раз этап пройдет совместно с Battle of Malta что позволит гарантировать игрокам призовой фонд в размере €1 000 000 евро в главном событии, при этом бай-инн останется прежним и составит всего ˆ€550!

Пакет - турнир на Мальте! Отборочные турниры идут!

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Пакеты на мероприятие стоимостью €1,500 включают в себя: