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Poker Kiev. EUROPE Club. Расписание 23.07-5.08.2018.

Poker Kiev. EUROPE Club. Расписание 23.07-5.08.2018.

Расписание регулярных турниров Клуба Европа 23.07-5.08.2018.


Два Главных Poker События пройдут по субботам 28.07 и 4.08 в формате признанном всем покерным обществом Аккумулятор с приставкой турбо.

Покерный Турнир однодневный с двумя раздельными стартами в 14-00 и в 20-00.
100 000 гривен Гарантии! 

Возможность повторного старта.
Выверенная структура полностью обеспечивает спортивный интерес на всём протяжении соревнования.

В сетке турниров три вечерних Баунти со вступительными взносами 300(100), 500(200) и 800(300) гривен.
Гарантии 10 000, 15 000 и 25 000 гривен!

Турниры с докупками по 50 гривен.
Гарантия 5000!

Турбо фризауты по 100 и 200 гривен при гарантиях 5000 и 7000 наполняют сетку турниров на 15 часов в дневное время. Спортивный покер в среду на 19 часов представлен в дисциплине омаха пот лимит с докупками, глубокими стеками и Гарантией 10 000 гривен.

Воскресный фуршет очень популярен, любим и посещаем.
Розыгрыши 5000 гривен непременное дополнение в 15 часов.

Особенности дневных турниров в понедельник 15-00 с докупками формат Флад (flood).
Гарантируются призы по 1000 гривен пять мест плюс сумма привысившая гарантию.

В пятницу в то же время 15-00 в турнире с докупками предусмртрен большой эдон (Big Add-on).

Спортивный покер Всех объединяет в Клубе Европа!

Анонсы, Новости покера 17 июля 2018 47 0

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