Расписание регулярных турниров Клуба Европа 23.07-5.08.2018.







Два Главных Poker События пройдут по субботам 28.07 и 4.08 в формате признанном всем покерным обществом Аккумулятор с приставкой турбо.







Покерный Турнир однодневный с двумя раздельными стартами в 14-00 и в 20-00.



100 000 гривен Гарантии!





Возможность повторного старта.



Выверенная структура полностью обеспечивает спортивный интерес на всём протяжении соревнования.







В сетке турниров три вечерних Баунти со вступительными взносами 300(100), 500(200) и 800(300) гривен.



Гарантии 10 000, 15 000 и 25 000 гривен!







Турниры с докупками по 50 гривен.



Гарантия 5000!







Турбо фризауты по 100 и 200 гривен при гарантиях 5000 и 7000 наполняют сетку турниров на 15 часов в дневное время. Спортивный покер в среду на 19 часов представлен в дисциплине омаха пот лимит с докупками, глубокими стеками и Гарантией 10 000 гривен.







Воскресный фуршет очень популярен, любим и посещаем.



Розыгрыши 5000 гривен непременное дополнение в 15 часов.







Особенности дневных турниров в понедельник 15-00 с докупками формат Флад (flood).



Гарантируются призы по 1000 гривен пять мест плюс сумма привысившая гарантию.







В пятницу в то же время 15-00 в турнире с докупками предусмртрен большой эдон (Big Add-on).







С портивный покер Всех объединяет в Клубе Европа!





