В связи с открытием нового заведения.



Объявляется набор на следующие вакансии:







- Дилер.



- Официанты, Бармены.



- Менеджер, Пит Босс.







Всю информацию необходимо отправлять



на электронный адрес:



Email: lfift7@i.ua

Анкета





ФИО___________________________



Name Surname







Тел., Viber, ________________



E-mail ______________________







Tel,Viber, Skype__________________________







Год рождения_______, рост_____, вес_____размер одежды______



Уear of birth height weight size







Семейное положение__________дети_________



Marital status children





Контактное лицо, тел_______________________________________



The contact person, tel



Как вы представлены в соц.сетях______________



You in social networks







Наличие судимости___________________________



Previous conviction







Профессиональные навыки_(игры)___________________



Professional skills







Опыт работы:_________________________



Experience







Рекомендации______________________________



Recommendations







Языки ведения игры______________________________



Languages







Вредные привычки_________________________________



Bad habits







Болезни, несовместимые с работой ночью____________



Diseases that is not compatible with the work at night







Date



Signature______________