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21-25 Июня 2017 - Серия турниров по спортивному покеру WSFPT в Днепре!
Серия турниров по спортивному покеру WSFPT в Днепре!
21-25 Июня 2017
Спешим сообщить вам о долгожданном мероприятии - Серия турниров по спортивному покеру WSFPT в Днепре!
Клуб Спарта - сейчас там расположены 8 столов для регулярных соревнований, а к нашей серии там будет 16 столов!
Заведение расположено в центре, рядом с набережной и гостиницей Днепропетровск.
Спортивный клуб SPARTA
г.Днепр, ул. Баумана, 10а
Для первого раза мы решили не усугублять с байинами и не затягивать по времени - средний байин около 1100 грн, продолжительность всего 5 дней.
Тем не менее, в расписании серии присутствуют наши популярные турниры, такие как Accumulator, Good Luck Bounty и Turbo Deep Stack.
Так же хотелось бы обратить ваше внимание на то, что вместе с местным персоналом будут трудиться и наши ребята - дилеры из Харькова и Киева, Менеджеры и Турнирный Директор.
И конечно же наш фотограф - она, как и всегда, не даст вам покоя!
Подробную информацию можно получить:
Тел: +38(098)87 555 44
Viber: +38(098)87 555 44
Email: wsfptinfo@gmail.com
Website: http://wsfpt.com
Facebook: https://www.facebook.com/wsfpokertour/
Анонсы, Новости покера 20 мая 2017 38 0
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