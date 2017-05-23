Серия турниров по спортивному покеру WSFPT в Днепре!



21-25 Июня 2017





Спешим сообщить вам о долгожданном мероприятии - Серия турниров по спортивному покеру WSFPT в Днепре!







Клуб Спарта - сейчас там расположены 8 столов для регулярных соревнований, а к нашей серии там будет 16 столов!







Заведение расположено в центре, рядом с набережной и гостиницей Днепропетровск.



Спортивный клуб SPARTA



г.Днепр, ул. Баумана, 10а





Для первого раза мы решили не усугублять с байинами и не затягивать по времени - средний байин около 1100 грн, продолжительность всего 5 дней.







Тем не менее, в расписании серии присутствуют наши популярные турниры, такие как Accumulator, Good Luck Bounty и Turbo Deep Stack.







Так же хотелось бы обратить ваше внимание на то, что вместе с местным персоналом будут трудиться и наши ребята - дилеры из Харькова и Киева, Менеджеры и Турнирный Директор.







И конечно же наш фотограф - она, как и всегда, не даст вам покоя!







Подробную информацию можно получить:



Тел: +38(098)87 555 44



Viber: +38(098)87 555 44



Email: wsfptinfo@gmail.com



Website: http://wsfpt.com



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