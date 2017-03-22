Условия - получить скидку можно: указав по телефону код - катушка .





2 часа развлечений в ДЦ «Букаха» для одного: без скидки 160 грн., со скидкой 50% всего 80 грн.



2 часа развлечений в ДЦ «Букаха» для двоих: без скидки 280 грн., со скидкой 50% всего 140 грн.







При наличии скидки, Вам необходимо заполнить регистрацию и указать код, при посещении Центра.







Обратите внимание: Акция действует для детей до 12 лет.







Акционное предложение НЕ распространяется на празднование Дня рождения. Скидка не суммируется с другими действующими акциями и предложениями ДЦ.







Одина скидка действует для указанного кол-ва детей, на два часа развлечений, один раз .







Сколько можно приобрести: один для себя и неограниченно в подарок из расчета - одина скидка для одного или двух детей.







ОБЯЗАТЕЛЬНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ., УКАЗАННЫМ В КОНТАКТАХ ОРГАНИЗАТОРА. УТОЧНЯЙТЕ ТОЧНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ.





г. Киев, ул. Срибнокильская, 3-Г (ТРЦ «Insilver», 2 этаж, ДРЦ «Букаха»)

http://bukaha.in.ua/