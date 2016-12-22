ТУРНИР ОТМЕНЕН



WSF Poker Tour завершает сезон 2016 года



в Харькове в новом Клубе Chip Leader



г.Харьков, ул. Кацарская, 2/4







300 000 Гарантии в Квадро Баунти (Quattro Bounty) турнир с двумя входными днями и ыиналом.



Новинка принятая очень позитивно всеми участниками серии покерных турниров.





200 000 Гарантии традиционный и популярный Стилус (Stylus) одна из визитных карточек Спортивного Покера Украины.







500 000 Гарантии Аккумулятор (Accumulator) Главное Событие и запредельно популярный турнир лучшей серии страны WSF Poker Tour. Три входных дня, финал, большие призовые.







100 000 и 100 000 Гарантии Фрихаут с глубоким стеком (Deep Stack Freezeout) и Удача Баунти (Good Luck Bounty) интересные и востребованные события серии.







В серии запланированы фрироллы, отборочные, дневные турниры с низкими взносами и Женский Фриролл.



Командный двухдневный турнир впервые включён в расписание.







Обсуждение о регламенте продолжается и идёт подготовка к Командной Лиге Спортивного Покера Украины сезон 2017 года.





