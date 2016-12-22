Четверг, 22.12.2016

Меню

Голосование

Как Вы любите играть в покер?

on- line (покерные сайты)
off- line (покерные клубы)


Онлайн турниры

Смотреть все...

ТУРНИР ОТМЕНЕН WSF Poker Tour завершает сезон 2016 года в Харькове в новом Клубе Chip Leader

ТУРНИР ОТМЕНЕН WSF Poker Tour завершает сезон 2016 года в Харькове в новом Клубе Chip Leader

ТУРНИР ОТМЕНЕН

WSF Poker Tour завершает сезон 2016 года
в Харькове в новом Клубе Chip Leader
г.Харьков, ул. Кацарская, 2/4

300 000 Гарантии в Квадро Баунти (Quattro Bounty) турнир с двумя входными днями и ыиналом.
Новинка принятая очень позитивно всеми участниками серии покерных турниров.

200 000 Гарантии традиционный и популярный Стилус (Stylus) одна из визитных карточек Спортивного Покера Украины.

500 000 Гарантии Аккумулятор (Accumulator) Главное Событие и запредельно популярный турнир лучшей серии страны WSF Poker Tour. Три входных дня, финал, большие призовые.

100 000 и 100 000 Гарантии Фрихаут с глубоким стеком (Deep Stack Freezeout) и Удача Баунти (Good Luck Bounty) интересные и востребованные события серии.

В серии запланированы фрироллы, отборочные, дневные турниры с низкими взносами и Женский Фриролл.
Командный двухдневный турнир впервые включён в расписание.

Обсуждение о регламенте продолжается и идёт подготовка к Командной Лиге Спортивного Покера Украины сезон 2017 года.

покер в Украине
Анонсы 24 ноября 2016 222 0

Похожие новости

  • АНОНС! Одесса 2016. Покер. 1 миллион гривен ГАРАНТИИ!
  • SPORT POKER PRO - НОВИНКА ПОКЕРА!!! ХАРЬКОВ!!! СЕНТЯБРЬ!!!
  • SPORT POKER PRO - НОВИНКА ПОКЕРА.
  • Покерная Серия Спорт Покер - Харьков. Сентябрь 2016
  • Обзор. Расписание Клуба Крещатик на Июль 2013 год

    • Покерные клубы


    Смотреть все...

    Покерные румы


    Смотреть все...

    Живые турниры

    Смотреть все...
    Контакты Написать нам Условия использования Стать партнером Реклама О Нас Архив сайта Карта сайта
    © 2008-2012 Katushka.in.ua

    Все материалы на сайте являются интелектуальной собственостью владельцев сайта. Копирование материалов без разрешения администрации и ссылки на оригинал запрещено. Сайт является исключительно информационным и не преследует цель популяризации азартных игр.