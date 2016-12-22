Пройдет WSF Poker Tour с 1 по 12 ноября в старом месте, конференц зале гостиницы Харьков и клубе Full House.



Несмотря на продолжительность серии, мы постарались сделать так, чтобы ни у кого из игроков не было возможности скучать - и это еще без графика развлечений, который мы опубликуем чуть позже!







Главная новость: WSF Poker Tour внедрил бонусную систему и теперь есть мощная программа лояльности!

Итак, каждый зарегистрированный в программе игрок (регистрация занимает полминуты без лишней писанины и т.п.) получает баллы за участие в турнирах и попадание в призовую зону (сумма байина, умноженная на 3,5 и сумма выигрыша 1:1).



Благодаря участию в нашей программе, многие игроки уже со следующей серии смогут участвовать в наших турнирах с приличными скидками, а именно 20, 40 и 60 процентов от байина!







Статусы программы:



Бронза -20% от байина (активируется по достижении отметки в 150 000 баллов);



Серебро -40% от байина (активируется по достижении отметки в 300 000 баллов);



Золото -60% от байина (активируется по достижении отметки в 500 000 баллов).



Пример: игрок достиг уровня серебро и участие в турнире с байином в 1000+100 будет стоить ему 600+100 К примеру, на прошлом этапе в июле победитель Аккумулятора унёс с собой 200 000 грн, что дало бы сразу уровень бронзы. И это еще не всё - 2% от каждого байина или реентри будет зачисляться на бонусный депозит игрока!







Статистику зачисления баллов и денег на депозит можно отследить в личном кабинете у нас на сайте WSFPT.com



Еще одно нововведение: в расписание добавлена колонка "Players Max" - это количество мест для предварительной регистрации.







Больше мы заранее продать не можем, так как дальше уже WAIT LIST.







Что дает предварительная регистрация и как зарегистрироваться: забронировать место в турнире, означает ГАРАНТИРОВАНО получить билет вне очереди - здесь никаких привилегий, вы просто оплачиваете вход в турнир(ы) заранее прямо на нашем сайте WSFPT.com.







При этом, если у вас поменяются планы, мы вернем вам деньги (главное сообщить нам об этом до старта турнира). Как большинство из вас уже заметили, мы максимально лояльны ко всем, так что, даже если вы передумаете играть заранее оплаченные турниры и захотите вернуть деньги либо сыграть другие турниры - не стесняйтесь, мы с радостью всё устроим!







Несколько слов о турнирной сетке: Начнется серия с нового, но сразу понравившегося всем игрокам без исключения, турнира Quattro Bounty.





Информация о турнире: Состоит он из двух стартовых дней - в первый день вход составит 1000 грн, а второй будет стоить 3500 грн. При этом, баунти первого дня будет 300 грн, а второго 1200.







А теперь, внимание: Игроки, прошедшие с дня 1 в день 2, не доплачивают ни копейки, и при этом их баунти дорожает до 1200 грн (отсюда и название).



В конце дня 1 все игроки сдают свои трофейные баунти по 300 и оставляют по одному, которое дорожает до 1200.



Вся прелесть в том, что зайдя в турнир за 1000 грн, игрок возвращает сумму своего байина каждый раз, когда выбивает соперника из дня 2, даже немного заработав сверху!







Стоит так же отметить, что гарантия в главном событии серии составит 300 000 грн при байине всего 1000! Затем наш главный турнир Accumulator с гарантией в ПОЛМИЛЛИОНА грн и параллельно в дневное время турнир STYLUS с гарантией в 200 000!







Так плотно мы крупные турниры еще не проводили и очень надеемся, что вам этот вариант очень понравится, так как если присмотреться, место есть для всех! Bounty турниры, как по 500, так и по 2200 грн, Escalator и Deep Stack FreezeOut, ребайники и конечно же High Roller!





