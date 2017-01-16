Sport Poker 25-29 Января 2017 (Харьков) Sport Poker новый сезон 2017 года

в Харькове в новом Клубе Chip Leader

г.Харьков, ул. Кацарская, 2/4 г.Харьков, ул. Кацарская, 2/4

25 - 29 Января 2017

Kiev-Poker-Club Bank Poker/Kiev/CLUB/BANK

Клуб Спортивного Покера - BANK Украина, г.КиевГоголевская 2А

Контакты: +380635620805

+380662015645



Покер - спортивная карточная игра,

но в отличие от других карточных игр покер не является азартной игрой.Работа интуиции, интеллекта и удачи!!! Украина, г.КиевГоголевская 2А+380635620805+380662015645- спортивная карточная игра,но в отличие от других карточных игрне является азартной игрой.Работа интуиции, интеллекта и удачи!!! Спортивный покер в Украине. Спортивный покер в Украине.

Стоит процитировать фразу из Буратино:

"Пациент скорее жив, чем мёртв!"

Проведение покерных серий по примеру чемпионатов, кубков и персвенств основной признак жизнедеятельности спортивного покера.

В начале века зарождение баталий в Холдем прошло в Харькове. Стоит процитировать фразу из Буратино:"Пациент скорее жив, чем мёртв!"Проведениепо примеру чемпионатов, кубков и персвенств основной признак жизнедеятельностиВ начале века зарождение баталий в Холдем прошло в Харькове.