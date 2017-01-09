Понедельник, 09.01.2017

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Sport Poker 25-29 Января 2017 (Харьков)

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Вот пришел к нам на порог
Славный праздник — Новый год.
Так пускай же он с собой
Вам везение принесет.

А еще пускай прихватит
Он здоровье и удачу.
Ну а старый новый год
Все плохое унесет.

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Sport Poker 25-29 Января 2017 (Харьков)

Sport Poker новый сезон 2017 года 
в Харькове в новом Клубе Chip Leader
г.Харьков, ул. Кацарская, 2/4 


25 - 29 Января 2017


Kiev-Poker-Club Bank

Poker/Kiev/CLUB/BANK 
Клуб Спортивного Покера - BANK Украина, г.КиевГоголевская 2А
Контакты: +380635620805
+380662015645

Покер - спортивная карточная игра,
но в отличие от других карточных игр покер не является азартной игрой.Работа интуиции, интеллекта и удачи!!!

Спортивный покер в Украине.

Спортивный покер в Украине.
Стоит процитировать фразу из Буратино:
"Пациент скорее жив, чем мёртв!" 
Проведение покерных серий по примеру чемпионатов, кубков и персвенств основной признак жизнедеятельности спортивного покера.
В начале века зарождение баталий в Холдем прошло в Харькове.

Биатлон. Чемпионат Украины-2015 среди юниоров (U-20) и взрослых (Львовская область, Сянки).

25 и 27 декабря 2015 года.

Биатлон. Чемпионат Украины-2015 среди юниоров (U-20) и взрослых (Львовская область, село Сянки).

Призеры масс-стартов и эстафет национального первенства.

25 и 27 декабря в Сянках Львовской области в рамках Чемпионата Украины-2015 по

Бокс. Чемпионат Украины-2015 среди молодежи (U-18) (Харьков).

С 23 по 27 ноября 2015 года.

Бокс. Чемпионат Украины-2015 среди молодежи (U-18) (Харьков).

Призеры национального первенства.

Сегодня, 27 декабря в Харькове завершились соревнования Чемпионата Украины-2015 по боксу среди спортсменов

Биатлон. Чемпионат Украины-2015 среди юниоров (U-20) и взрослых (Львовская область, село Сянки).

Вчера, 24 декабря 2015 года.

Биатлон. Чемпионат Украины-2015 среди юниоров (U-20) и взрослых (Львовская область, село Сянки).

Призеры спринтерских гонок национального первенства.

Вчера, 24 декабря в селе Сянки Львовской

iPhone 7s и новинки 2017!

Новинки в телефонах!
iPhone 7s
2017 год ожидание всеми узнаваемый по дизайну и при этом уникальный телефон модель iPhone 7s, но улучшенная версия.

Камера как в профессиональном зеркальном фотоаппарате с разрешением 21 Мп, чипсет А10 и операционная система iOS 11.

АНОНС! Одесса 2016. Покер. 1 миллион гривен ГАРАНТИИ!

Спортивный украинский покер после длительного прорыва возвращается в Одессу и сразу общая заявленная гарантия покерной серии 1.000.000 гривен. 


Даты проведения покерной серии с 14 по 23 октября 2016 года.


Для всех участников оффлайн спортивного покера серии WSF предлагает:

WSF Poker Tour - 14-24 апреля 2016 (Харьков)

WSF Poker Tour - 14-24 апреля 2016 (Харьков)

С великой радостью сообщаем 
следующей серии в Харькове,
которую все так ждали!

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