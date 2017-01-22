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Славный праздник — Новый год.
Так пускай же он с собой
Вам везение принесет.
А еще пускай прихватит
Он здоровье и удачу.
Ну а старый новый год
Все плохое унесет.
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25 и 27 декабря 2015 года.
Биатлон. Чемпионат Украины-2015 среди юниоров (U-20) и взрослых (Львовская область, село Сянки).
Призеры масс-стартов и эстафет национального первенства.25 и 27 декабря в Сянках Львовской области в рамках Чемпионата Украины-2015 по
С 23 по 27 ноября 2015 года.
Бокс. Чемпионат Украины-2015 среди молодежи (U-18) (Харьков).
Призеры национального первенства.Сегодня, 27 декабря в Харькове завершились соревнования Чемпионата Украины-2015 по боксу среди спортсменов
Вчера, 24 декабря 2015 года.
Биатлон. Чемпионат Украины-2015 среди юниоров (U-20) и взрослых (Львовская область, село Сянки).
Призеры спринтерских гонок национального первенства.Вчера, 24 декабря в селе Сянки Львовской
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