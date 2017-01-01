Пройдет WSF Poker Tour с 1 по 12 ноября в старом месте, конференц зале гостиницы Харьков и клубе Full House.



Несмотря на продолжительность серии, мы постарались сделать так, чтобы ни у кого из игроков не было возможности скучать - и это еще без графика развлечений, который мы опубликуем чуть позже!







Главная новость: WSF Poker Tour внедрил бонусную систему и теперь есть мощная программа лояльности!